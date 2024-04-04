В Воронежской и Курской областях отменили режим опасности атаки БПЛА

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти двух регионов РФ сообщили об отмене режима опасности атаки БПЛА.

"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в 22:17 по Москве.

Также отбой режима опасности атаки БПЛА дал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе с 21:32 по Москве.