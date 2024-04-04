Губернатора Мурманской области ранили в живот после встречи с жителями Апатитов

Нападавший задержан

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в четверг вечером после встречи в Апатитах с местными жителями ранили в живот, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Вооруженное нападение произошло на выходе их здания ДК "Строитель". Нападавший мужчина был задержан", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после нападения Чибис самостоятельно дошел до машины. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.