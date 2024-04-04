Губернатор Мурманской области находится в операционной, угрозы его жизни нет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Угрозы жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в четверг вечером в Апатитах было совершено нападение с ножом, нет, сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

"Андрей Владимирович сейчас находится в операционной. Мы, соответственно, ожидаем, что скажут врачи, ждем точных подтверждений. Угрозы для жизни, это самое главное", - сказала Сечкина в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Она добавила, что задержанный за нападение мужчина находится на допросе, "детали и мотивы будут устанавливаться правоохранительными органами".

Как сообщалось, в четверг вечером Чибис проводил в ДК "Строитель" в городе Апатиты встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом.

После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.