Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации на границе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мурманская область готова к возможному росту потока мигрантов, которые будут стремиться пересечь российско-финскую границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Лотта" (Кольский район), в регионе введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Это связано с тем, что финская сторона планирует закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией за исключением Raja Jooseppi ("Лотта").

"Тем временем и на КПП "Салла" (второй пункт пропуска на границе с Финляндией в Мурманской области - ИФ) наблюдается рост количества иностранцев. Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня (в среду - ИФ) пропустили только 50", - отметил губернатор.

Чибис сообщил, что прошло заседание регионального оперштаба для координации дальнейших действий. Принято решение перейти на режим повышенной готовности и ввести "ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей".

Ранее Чибис сообщал, что на пункте пропуска "Салла" находятся около 300 человек из десяти стран. Скопление мигрантов губернатор назвал гуманитарным кризисом, а вину за возникновение затора возложил на Финляндию.

"Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они (ожидающие - ИФ) не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы (...) установили пункты обогрева", - указал Чибис.

Как сообщалось, Финляндия с субботы закроет на месяц все пограничные переходы на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов. По словам премьера Финляндии Петтери Орпо, это связано с притоком просителей убежища.