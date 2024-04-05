Cотрудники Росгвардии ранили при задержании напавшего на губернатора Мурманской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах в четверг вечером, сообщает СКР.

"По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей.

Как сообщалось, в четверг вечером Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом.