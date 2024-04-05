Губернатор Мурманской области находится в тяжелом состоянии в реанимации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев охарактеризовал состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в четверг было совершено нападение с ножом, как тяжелое.

"Состояние тяжелое, он в реанимации. (...) Дальше лечение будет проходить в реанимации", - сказал Ширяев.

Видео с комментарием главврача опубликовал оперштаб Мурманской области.

Как сообщалось, в четверг вечером Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом.