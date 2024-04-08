Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на понедельник украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода.

"Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет.