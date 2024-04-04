Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

Два иностранца и один россиянин были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и гражданина РФ, причастных, по данным спецслужбы, к финансированию и вербовке террористов, участвовавших в нападении на комплекс Crocus City Hall.

Задержанные иностранцы являются выходами из центральноазиатского региона, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Спецслужбой установлено, что "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий - непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей".

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Ряд из них уже арестованы.

В воскресенье, 31 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое боевиков, планировавших теракты. ФСБ 1 апреля сообщила о задержании четырех боевиков, добавив, что установлена причастность задержанных к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.

На видео, распространенном ЦОС ФСБ, один из задержанных признался, что отвез исполнителям теракта оружие из Махачкалы в Подмосковье.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 марта – 04 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ФСБ Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Военная операция на Украине

Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

Пять БПЛА сбито за ночь над Белгородской и Тульской областями

Нападение на Crocus City Hall

Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Роскомнадзор заявил, что WhatsApp на территории РФ не блокируется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });