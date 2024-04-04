ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

Два иностранца и один россиянин были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и гражданина РФ, причастных, по данным спецслужбы, к финансированию и вербовке террористов, участвовавших в нападении на комплекс Crocus City Hall.

Задержанные иностранцы являются выходами из центральноазиатского региона, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Спецслужбой установлено, что "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий - непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей".

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Ряд из них уже арестованы.

В воскресенье, 31 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое боевиков, планировавших теракты. ФСБ 1 апреля сообщила о задержании четырех боевиков, добавив, что установлена причастность задержанных к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.

На видео, распространенном ЦОС ФСБ, один из задержанных признался, что отвез исполнителям теракта оружие из Махачкалы в Подмосковье.