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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:30

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о предупреждении о теракте именно в Crocus

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию издания The Washington Post о том, что США предупреждали российскую сторону о планах террористов устроить теракт именно в Crocus City Hall, отметив, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе", - заявил он журналистам, комментируя соответствующую публикацию.

У представителя Кремля также поинтересовались, помогали ли США предотвратить теракт в московской синагоге.

"Это тоже не к нам", - отреагировал Песков.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Дмитрий Песков Crocus City Hall США
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