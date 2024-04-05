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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Две трети пострадавших в теракте в Crocus City Hall получили материальную помощь

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Материальную помощь от Москвы в виде единовременных выплат получили уже две трети пострадавших в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall и члены их семей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день за выплатами к нам обратились около 450 человек. Две третьих эти выплаты уже получили", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, есть семьи, требующие особой опеки. В четырёх семьях погибли оба родителя. Ещё в двух семьях погибли по одному родителю, другие находятся в больнице, и за их жизни борются врачи. "За каждой этой семьёй закреплён индивидуальный куратор, который сопровождает семью, помогает решить все вопросы и адаптироваться к новой жизни, к которой, увы, неизбежно придётся привыкать", - добавила заммэра.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы и Подмосковья окажут материальную помощь в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Согласно опубликованному распоряжению правительства Москвы, для детей, у которых в теракте погибли родители, будут предусмотрены дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий день после теракта директор ФСБ доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Позднее НАК, ФСБ и СК РФ заявляли о задержании и аресте других фигурантов дела.

Хроника 22 марта – 05 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Москва
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