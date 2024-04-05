Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

В больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В московских больницах остаются 37 пострадавших в теракте в концертном зале Crocus City Hall, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжёлом состоянии из них только три", - сказала Ракова, слова которой привели в пресс-службе соцкомплекса Москвы.

В РоссииФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в CrocusФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в CrocusЧитать подробнее

Она уточнила, что в ночь теракта в больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные - 13 пациентов. Ещё девять москвичей из больниц Московской области в крайне тяжёлом состоянии были перевезены в стационары с помощью санавиации на следующий день.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий день после нападения директор ФСБ доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Позднее НАК, ФСБ и СК РФ заявляли о задержании других фигурантов дела. Ряд из них арестован.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 марта – 05 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Дело о покушении на мурманского губернатора передано в центральный аппарат СКР

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ

В Кремле отвергли обвинения в кибератаках на территории Европы

Временно исполнять обязанности Чибиса будет замгубернатора Аксенова

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Проведение контрольных работ в школах будет регулироваться на федеральном уровне

Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из России

Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });