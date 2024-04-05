В больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В московских больницах остаются 37 пострадавших в теракте в концертном зале Crocus City Hall, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжёлом состоянии из них только три", - сказала Ракова, слова которой привели в пресс-службе соцкомплекса Москвы.

Она уточнила, что в ночь теракта в больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные - 13 пациентов. Ещё девять москвичей из больниц Московской области в крайне тяжёлом состоянии были перевезены в стационары с помощью санавиации на следующий день.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий день после нападения директор ФСБ доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Позднее НАК, ФСБ и СК РФ заявляли о задержании других фигурантов дела. Ряд из них арестован.