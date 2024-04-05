Арестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Мухаммада Шарипзоду - еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Шарипзода, по данным суда, - гражданин Таджикистана. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ России 4 апреля сообщили о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и гражданина РФ, причастных, по данным спецслужбы, к финансированию и вербовке террористов, участвовавших в нападении на комплекс Crocus City Hall.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Ряд из них уже арестованы.