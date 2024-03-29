Адвокат Немцова Вадим Прохоров признан иноагентом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и адвокат Вадим Прохоров, защищавший Бориса Немцова и осужденного оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

По данным Минюста, Прохоров "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов ино‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​странных агентов".

Вишневский, как считает министерство, "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине".

Также в реестр внесен правозащитный проект "Первый отдел", созданный адвокатом Иваном Павловым (признан иноагентом), защищавшим ряд фигурантов дел о госизмене, в том числе журналиста Ивана Сафронова.

"Первый отдел" "выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", заявляют в Минюсте.

Прохоров, в частности, известен как адвокат политика Бориса Немцова и общественного деятеля Кара-Мурзы, в настоящее время отбывающего наказание в 25 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене и фейках о Вооруженных силах РФ.