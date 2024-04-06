Власти Орска просят срочно эвакуироваться жителей еще ряда городских поселков

Фото: Сергей Пузырев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска (Оренбургская область), где 5 апреля прорвало защитную насыпную дамбу, просят эвакуироваться жителей еще ряда поселков, расположенных в черте города.

"Жителям города Орска, проживающим в поселках Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении администрации города.

"Жителям поселка Рабочий также необходимо срочно эвакуироваться. В пункты временного размещения людей будут перевозить автобусы", - говорится в сообщении.

Мэр Орска Василий Козупица в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что вода вышла на автодорогу, соединяющую старую и новую части города.

"Существует риск изоляции Старого города от Нового города и вообще даже изоляции от выезда дальше в сторону Новоорска и куда-то", - сказал Козупица

Число подтопленных домов в Орске превысило 2,4 тыс., сообщается в телегам-канале правительства региона.

"Уровень воды повысился значительно, теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Специалисты говорят, что пик паводка еще не пройден", - подчеркивают в пресс-службе.

По данным властей, эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 257 человек, среди них 76 детей.

Отмечается, что люди продолжают прибывать в ПВР. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В регионе подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 82,3 тыс. человек.