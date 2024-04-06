Одно из двух мест прорыва дамбы в Орске удалось укрепить

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Одно из двух повреждений дамбы в Орске Оренбургской области удалось укрепить, течение в этом месте приостановлено, однако ситуация по-прежнему остается серьезной, сообщил журналистам мэр Орска Василий Козупица в субботу.

"По состоянию на вчера речь шла о двух местах, одно из мест - в сторону парка Строителей. На этот момент (...) удалось тут приостановить течение. Сейчас идет дренаж и укрепление дамбы. А в Старом Городе (второй поврежденный участок - ИФ) сложно спрогнозировать развитие ситуации", - сказал он.

Мэр охарактеризовал ситуацию с прорывом дамбы как очень сложную.

"Ситуация неординарная и очень сложная. В связи с резким повышение уровнем воды, поступающей с верховья Урала, дамба не выдержала нагрузки (...) Произошло нарушение тела дамбы в районе поселка Строителей", - сказал Козупица в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Губернатор Оренбурсгой области Денис Паслер заявил, что паводок приближается к пиковым значениям.

"Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы. Но люди в безопасности, все, кто эвакуировался, - в тепле, обеспечены питанием. С техническими вопросами продолжают разбираться специалисты", - приводит слова Паслера пресс-служба губернатора и правительства области.

По последним данным, в Орске подтоплено 600 жилых домов и 1,4 тыс. приусадебных участков. Под эвакуацию попали 711 человек, в том числе 210 детей. Приостановлено электроснабжение некоторых районов.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

При этом на всей территории региона действует режим ЧС в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.