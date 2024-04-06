В Орске при патрулировании обнаружили двух погибших

По данным властей, предварительно, их смерть не связана с подтоплениями

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тела двух человек обнаружены в Орске (Оренбургская область) при патрулировании территорий после прорыва дамбы, их смерть, предварительно, не связана с подтоплениями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Судебно-медицинской экспертизы пока нет, но, предварительно, она не связана с утоплением. Потому что в доме и на приусадебном участке воды, подтоплений нет", - сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил пол и возраст погибших.

"Тела были обнаружены в разных местах. Дома расположены в Старом городе, в зоне потенциального подтопления. Время смерти идентифицировать пока трудно", - сказал собеседник "Интерфакса".

5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.