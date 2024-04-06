Движение поездов в Оренбуржье идет в штатном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожники обеспечивают бесперебойное движение поездов в Оренбургской области, проблем с железнодорожным сообщением нет, сообщается в телеграм-канале филиала РЖД "Южно-Уральская железная дорога" (ЮУЖД) в субботу.

Отмечается, что в настоящее время угрозы разрушения объектов железнодорожной инфраструктуры паводковыми водами нет. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Железнодорожники контролируют обстановку на станциях и перегонах, а также участки пути, расположенные в непосредственной близости к рекам и водохранилищам. Измеряется уровень воды в реках около железнодорожных мостов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне в Орске прорвало насыпную защитную дамбу.