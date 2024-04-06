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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Волонтеры раздают на улицах Орска бутилированную воду

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Представители волонтерских организаций раздают бутилированную воду жителям города Орска Оренбургской области, пострадавшим от паводка.

Как сообщает правительство Оренбуржья, в данный момент вода раздается возле администрации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой изображены машины и несколько десятков стоящих за водой людей.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщает, что "утром из Оренбурга загрузили и направили в Орск 20 тонн воды, в ближайшее время она будет передана жителям".

"За каждым ПВР в Орске закреплены депутаты, они выясняют потребности людей и помогают вместе с волонтерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, "добровольцы закупают воду, помогают людям эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам, забирают на передержку домашних животных", отмечает пресс-служба.

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5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. Эвакуированы около 2 тысяч человек, эвакуация продолжается.

При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал - 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск
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