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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Спасатели сообщили о более 1,1 тыс. эвакуированных жителях Орска

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ эвакуировало из пострадавшего от прорыва дамбы Орска более 1,1 тыс. жителей, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"По последним данным в Орске эвакуирован 1 121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 - дети. Подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Эвакуация населения продолжается.

В настоящее время сотрудниками ведомства проводятся работы в районе старого города и в поселках Строителей, Никель, Лесоторговый и улиц Борисоглебского и Орджоникидзе.

Отмечается, что спасатели также эвакуируют из затопленных районов оставшихся животных.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск МЧС РФ
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