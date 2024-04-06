Десять реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 6 апреля пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".