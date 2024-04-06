Шесть медучреждений Орска попали в зону подтопления

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В зону подтопления попали шесть медицинских учреждений Орска, сообщил "Интерфаксу" в субботу помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В пунктах временного размещения в Орске организовано дежурство медиков. Обращений за медицинской помощью в пунктах временного размещения к настоящему времени не зафиксировано. В зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", - сказал он.

По его словам, остальные медучреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом и всем необходимым для оказания помощи гражданам.

Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал - 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.