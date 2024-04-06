Дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве заведено после прорыва дамбы в Орске

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства прорыва дамбы в Орске (Оренбургская область), сообщается на сайте областного управления СК России в субботу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ", - говорится в сообщении.

В пятницу, 5 апреля, в Советском районе Орска из-за паводка прорвало насыпную дамбу, что привело к подтоплению жилых домов.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

По данным областной прокуратуры, дамба введена в эксплуатацию в 2010 году. Органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган.

В частности, в марте этого года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По версии прокуратуры, прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.