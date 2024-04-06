Дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Насыпная дамба в городе Орск (Оренбургская область) по проекту рассчитана на значительно более низкий уровень воды, сообщает в субботу пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья в своем телеграм-канале.

"Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала - 9,6 м", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, "сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты".

Она также сообщила, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей.

"Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу. В настоящее время в Орске подтоплено более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

По данным областной прокуратуры, дамба введена в эксплуатацию в 2010 году. Органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган.

В частности, в марте этого года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По версии прокуратуры, прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В регионе подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 82,3 тыс. человек.