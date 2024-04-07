Глава МЧС России прибыл в Орск

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, пострадавший от масштабного паводка.

Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города.

Также он посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 6132 жилых домов и 9643 приусадебных участка. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.