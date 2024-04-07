Еще 400 детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке очередной группы детей в другие регионы.

"Вчера у нас 400 детей прибыли в Тулу и Казань", - написал глава региона на своей странице в "Вконтакте".

Ранее Гладков сообщил, что уже более 9 тыс. белгородских детей уже находятся в других регионах РФ.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагается разместить в регионах примерно 9,5 тыс. белгородских детей.