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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Два новых пункта временного размещения созданы в оренбургском Орске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти города Орска Оренбургской области развертывают еще два пункта временного размещения пострадавших от паводка, сообщил в своем телеграм-канале глава города Василий Козупица.

"Разворачиваем два новых пункта временного размещения для пострадавших от паводка. Один - в школе 53, на Медногорской, 39. Здесь готовы принять до 700 человек. Второй ПВР в ближайшие часы откроем в школе 38, на Беляева, 8. Вместимость до 1 020 человек", - написал он.

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Пункты оборудованы всем необходимым, организовано трехразовое питание, дежурство медиков, отметил Козупица.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск Василий Козупица
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