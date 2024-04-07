Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Подъем воды в Орске продолжается, объявлена эвакуация еще трех улиц

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Орске Оренбургской области продолжает расти площадь подтопления в результате паводка, вода приближается к новой части города, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Объявлена эвакуация жителей еще трех улиц: Стасова, Щорса, Краматорской" - сказал собеседник агентства.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

МЧС РФ Оренбургская область Орск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МЧС Куренков прибыл в Орск

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Половодье в Оренбургской области

В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });