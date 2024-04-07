Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

В районе подтопления находятся 6644 жилых дома, говорится в сообщении.

На месте развернуто 11 пунктов временного размещения вместимостью 8 087 мест.

В регионе сейчас работает глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, сил и средств, которые сейчас задействованы в ликвидации последствий масштабного паводка, достаточно.

По оценке министра, сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города.

В Старом городе передвигаться можно только на лодках. Глубина воды здесь достигает двух метров.