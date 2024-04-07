Четыре человека скончались в Орске, их смерть не связана с паводком

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Орске (Оренбургская область) зафиксирована гибель четырех человек, их смерть не связана с паводком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

"В пятницу при патрулировании обнаружены тела двух человек. Судмедэкспертиза установила, что их смерти не связаны с утоплением. В общей же сложности, с того времени в морг в 200-тысячном Орске доставлены четверо. Они жили в разных местах, их смерти никак не связаны с паводком", - сообщил собеседник агентства.

Ранее власти Оренбургской области опровергли информацию об увеличении числа пострадавших от паводка.

"По состоянию на 7 апреля, цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения", - сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков.