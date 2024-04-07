В Оренбургской области в связи с паводком введен режим ЧС федерального характера

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.

Таким образом устанавливается федеральный уровень реагирования.

Это предложение было поддержано всеми членами правительственной комиссии.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.