Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Оренбургской области в связи с паводком введен режим ЧС федерального характера

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.

Таким образом устанавливается федеральный уровень реагирования.

Это предложение было поддержано всеми членами правительственной комиссии.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Александр Куренков Оренбург Оренбургская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МЧС прогнозируют неблагоприятную паводковую обстановку в Курганской области

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске

Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске

Жителей 10 сел Курганской области эвакуируют из-за ухудшения прогноза по паводку

Половодье в Оренбургской области

Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы

Половодье в Оренбургской области

Четыре человека скончались в Орске, их смерть не связана с паводком

Половодье в Оренбургской области

Власти Оренбуржья опровергли сообщения о росте числа пострадавших от паводка

Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Половодье в Оренбургской области

Потенциально опасным уровень воды в реках остается в 5 муниципалитетах Оренбуржья

Половодье в Оренбургской области

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию
Половодье в Оренбургской области

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшается

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });