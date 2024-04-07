Власти Оренбуржья опровергли сообщения о росте числа пострадавших от паводка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области опровергли информацию о росте числа пострадавших от паводка.

"Распространяемая информация о количестве пострадавших от паводка в Орске не соответствует действительности. (...) По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений.

"Других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков.