В МЧС прогнозируют неблагоприятную паводковую обстановку в Курганской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Неблагоприятная паводковая обстановка прогнозируется в Курганской области, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии предупреждению и ликвидации ЧС Оренбургской области.

"Также неблагоприятная обстановка прогнозируется на территории Курганской области в бассейне Тобол. В связи с этим сегодня туда направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково- спасательного отряда и спасательного центра МЧС России", - сказал он.

Ранее была объявлена превентивная эвакуация для жителей нескольких населенных пунктов в двух округах Курганской области в связи с ухудшающимися прогнозами по паводку.