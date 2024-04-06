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Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из зон возможного затопления

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об ухудшении прогнозов по паводку и призвал людей, проживающих в зонах возможного затопления, эвакуироваться заранее.

"Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. (...) По Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года", - написал глава региона в своем телеграмм-канале.

"А это значит, будут подтоплены Тополя, Черемухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города (Кургана-ИФ), десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах. Причём этот список может расшириться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями", - добавил он.

По сведениям главы региона, в Звериноголовское вода "расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня, с пиком паводка в Кургане через 7 дней от сегодня".

"Время прихода воды указывается предварительно. Может быть раньше или позже. Потому не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений", - отметил Шумков.

Он подчеркнул, что "ущерб переживем, имущество восстановим, главное - избежать жертв".

"И здесь всё будет зависеть от вас, от вашей организованности и от вашего подхода", - добавил губернатор.

Он также опубликовал список населённых пунктов Курганской области, где возможно подтопление и затопление по данным на 6 апреля.

Информация о территориях, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления, также опубликована на сайте облправительства, Кургана и в группах в социальных сетях.

В свою очередь, временно исполняющая полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева в видеообращении, размещенном в телеграм-канале мэрии, сообщила, что жителей, которым некуда уехать, планируется размещать в пунктах временного размещения. По ее словам, ПВР будет развернут в лагере Островского, он начнет работу с понедельника, при необходимости также планируется открывать пункты на базе школ.

По информации властей Кургана, при высоком уровне воды будут перекрыты шоссе им. Тюнина, Кировский мост, мост через реку Тобол в Малом Чаусово, дорога на Нижнюю Утятку. "Транспортным управлением" отработаны схемы движения транспорта на случай перекрытия мостов и дорог.

Как сообщалось, в Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме. В воскресенье ожидается прибытие дополнительной группировки МЧС России - 100 спасателей с двумя транспортерами и шестью плавсредствами.

Курганская область Вадим Шумков Курган Анастасия Аргышева
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