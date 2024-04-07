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Глава МЧС и глава Оренбуржья доложили Путину о паводковой ситуации в регионе

Глава МЧС и глава Оренбуржья доложили Путину о паводковой ситуации в регионе
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер (в центре слева направо)
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска.

"Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", - сказал Песков.

Он добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях".

Путин сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов.

Ранее Куренков отметил, что ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро.

В Оренбургской области в связи с паводком введен режим ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Денис Паслер Владимир Путин Дмитрий Песков Оренбург МЧС Оренбургская область Александр Куренков
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