Путин обсудил ситуацию с паводками с главами Тюменской и Курганской областей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений".

"В этой связи была отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды", - добавил представитель Кремля.

Песков заявил, что глава государства продолжает получать информацию с мест природных аномалий.