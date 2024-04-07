Объекты ЗАЭС атакованы украинскими дронами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в воскресенье представители станции.

"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты. (...) Еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

В сообщении уточняется, что за 20 минут до атаки в районе столовой по этой территории совершали обход инспекторы МАГАТЭ. Представители станции подчеркнули, что обстрелы территории объекта недопустимы.

Предыдущая атака на территорию станции была 5 апреля. Прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.