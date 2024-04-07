Объекты ЗАЭС атакованы украинскими дронами
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в воскресенье представители станции.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты. (...) Еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.
В сообщении уточняется, что за 20 минут до атаки в районе столовой по этой территории совершали обход инспекторы МАГАТЭ. Представители станции подчеркнули, что обстрелы территории объекта недопустимы.
Предыдущая атака на территорию станции была 5 апреля. Прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").