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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Объекты ЗАЭС атакованы украинскими дронами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в воскресенье представители станции.

"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты. (...) Еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

В сообщении уточняется, что за 20 минут до атаки в районе столовой по этой территории совершали обход инспекторы МАГАТЭ. Представители станции подчеркнули, что обстрелы территории объекта недопустимы.

Предыдущая атака на территорию станции была 5 апреля. Прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ВСУ ЗАЭС Запорожская АЭС
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