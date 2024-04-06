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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии возобновлено

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по резервной линии 330 кВ возобновлено, сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

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Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". В настоящее время обе они в работе, подчеркнули на станции.

Подача электроэнергии по резервной линии была прекращена 4 апреля. Причины не озвучивались.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Росатом ЗАЭС
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