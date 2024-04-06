Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии возобновлено

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по резервной линии 330 кВ возобновлено, сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". В настоящее время обе они в работе, подчеркнули на станции.

Подача электроэнергии по резервной линии была прекращена 4 апреля. Причины не озвучивались.