Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии возобновлено
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по резервной линии 330 кВ возобновлено, сообщили на станции.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". В настоящее время обе они в работе, подчеркнули на станции.
Подача электроэнергии по резервной линии была прекращена 4 апреля. Причины не озвучивались.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").