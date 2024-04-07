ВСУ атаковали дроном купол энергоблока Запорожской АЭС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в воскресенье представители станции.

"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС", - сказано в телеграм-канале станции.

Отмечается, что критических повреждений и пострадавших нет. На ЗАЭС уточнили, что "угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано".

На станции сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС и в окрестностях не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений и соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков.

Это уже вторая атака ВСУ на территорию ЗАЭС за воскресенье. Ранее удар был нанесен в районе столовой (поврежден грузовик) и в районе грузового порта. Перед этим ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.