В Орске из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей еще одного микрорайона

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Жители очередного микрорайона города Орска Оренбургской области будут эвакуированы из-за угрозы подтопления, сообщает в воскресенье телеграм-канал городской администрации.

Существует угроза подтопления территории от улицы Вяземской до улицы Краматорской, говорится в сообщении.

"Администрация Орска приняла превентивное решение, не дожидаясь критической ситуации, эвакуировать жителей данной территории в пункты временного размещения. Автобусы ожидают людей на кольце улицы Новосибирской и Вяземской, улицы Станиславского и Вяземской", - заявили в администрации.

Чиновники просят не игнорировать это сообщение, поскольку оно "поможет сэкономить время и подготовиться".

Администрация города сообщает также, что переход под железнодорожными путями будет закрыт из-за паводка.

"В связи с угрозой подтопления улицы Вяземской пешеходный переход под железнодорожными путями станции "Новый город" будет закрыт", - говорится в сообщении.

Жителей города просят быть осторожными при пересечении путей, соблюдать правила безопасности.

7 апреля в Оренбургской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации с паводком.