В Орске из-за паводка за медпомощью обратились 99 человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в связи с паводком в Орске обратились 99 человек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей. Из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы - их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", - сказал он.

По его словам, вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме.

Как добавил Кузнецов, по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, в Орск прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медучреждений пострадавших территорий.

Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

7 апреля в Оренбургской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации с паводком.