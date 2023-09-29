Правительство уточнило порядок выдачи удостоверений родственникам погибших участников СВО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство уточнило порядок выдачи удостоверений родственникам погибших участников специальной военной операции; документы, подтверждающие статус, они смогут получать в военкоматах.

Подписано постановление, на основании которого "родственники погибших участников СВО, заключивших контракт или имевших другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты".

В постановлении, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", речь идет о родственниках бойцов, погибших в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

На данную категорию лиц распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца. В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.