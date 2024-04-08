Правительство утвердило меры поддержки для добровольцев в составе Росгвардии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о мерах поддержки и льготах, в том числе ежемесячных выплатах компенсаций для добровольцев, вступивших в Росгвардию, сообщает сайт кабинета министров в понедельник.

"Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны", - говорится в постановлении.

Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом.

"Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей", - говорится в документе.

Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан президентом в конце 2023 года.