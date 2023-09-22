Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бывшие бойцы группы "Вагнера" и других подобных подразделений смогут стать добровольцами Росгвардии, но в индивидуальном порядке, сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он прокомментировал ранее анонсированный им законопроект, который позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по решению президента, и добавил, что законопроект внесен в Госдуму.

"Бывшие бойцы ЧВК (включая "Вагнер"), безусловно, смогут стать добровольцами Росгвардии, но в индивидуальном порядке. В адрес ведомства уже поступило большое число таких ходатайств. Не использовать боевой опыт, знания и потенциал этих людей — верх безрассудства", - написал Хинштейн.

Он добавил, что "никакие ЧВК и любые иные структуры" не смогут влиться в состав добровольческих формирований Росгвардии, принимать в них будут каждого по отдельности.

По словам депутата, добровольцы Росгвардии не будут считаться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии, их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцем Минобороны, а добровольческие части "ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны".

О том, что такой пакет законопроектов уже подготовлен, Хинштейн сообщил 21 сентября. Он отмечал, что "предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". "Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности", - написал депутат.

Он сообщил, что согласно одному из законопроектов, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента; их можно будет привлекать для выполнения "отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.".

"Важно, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны - в случае принятия этих инициатив - распространятся и на добровольцев Росгвардии", - добавил парламентарий.

Законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами, отметил Хинштейн.

"Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии - также должно быть право иметь свои добровольческие части", - считает политик.