В РФ подготовили пакет законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии

Перевод в Росгвардию бывших подразделений "Вагнера" не ожидается

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн сообщил о подготовленном пакете законопроектов, позволяющем Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

"Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации - подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". "Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности", - написал депутат.

Он сообщил, что согласно одному из законопроектов, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента; их можно будет привлекать для выполнения "отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.".

"Важно, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны - в случае принятия этих инициатив - распространятся и на добровольцев Росгвардии", - добавил парламентарий.

Законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами, отметил Хинштейн.

"Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", - считает политик.

Он добавил, что соответствующий пакет инициатив планируется внести в Госдуму в пятницу, чтобы палата парламента успела рассмотреть их в максимально короткие сроки.