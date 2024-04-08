Мирному договору Москвы и Токио мешает оборонный союз Японии и США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Оборонный союз США и Японии де-факто давно существует, это всегда было камнем преткновения для решения проблемы мирного договора с Токио, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь никакого поворота нет. Собственно, как таковой де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы - проблемы мирного договора. Это всё сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал он.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что его страна намерена создать оборонный союз с США и фундаментально укрепить свой оборонный потенциал в связи с ситуацией на Украине и Ближнем Востоке.