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Мирному договору Москвы и Токио мешает оборонный союз Японии и США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Оборонный союз США и Японии де-факто давно существует, это всегда было камнем преткновения для решения проблемы мирного договора с Токио, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь никакого поворота нет. Собственно, как таковой де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы - проблемы мирного договора. Это всё сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал он.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что его страна намерена создать оборонный союз с США и фундаментально укрепить свой оборонный потенциал в связи с ситуацией на Украине и Ближнем Востоке.

США Дмитрий Песков Япония Фумио Кисида
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