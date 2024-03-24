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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Байден и Кисида намерены в апреле объявить о реорганизации сил США в Японии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон и Токио планируют объявить о крупнейшей реорганизации американских сил в Японии за более чем 60 лет, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида объявят планы по реструктуризации военного командования США в Японии с целью совершенствования оперативного планирования и учений между странами", - информирует издание.

По данным собеседников FT, лидеры объявят о соответствующих планах 10 апреля в ходе визита Кисиды в Белый дом.

Отмечается, что это будет самое масштабное укрепление сотрудничества в сфере обороны с 1960 года, когда Вашингтон и Токио подписали Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

В статье уточняется, что в настоящее время стороны хотят улучшить взаимодействие в сфере безопасности с целью "реагирования на то, что они считают растущей угрозой от Китая".

Джо Байден США Фумио Кисида
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