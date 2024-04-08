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Медики эвакуируют в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит 3 из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

В понедельник в 16:40 произошло обрушение автомобильного моста в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадало. Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверо из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты ФЦМК Минздрава России также организовали телемедицинскую консультацию врачей Вяземской ЦРБ с коллегами из НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, а также Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава России. По итогам консультации приняли решение о санитарной эвакуации четверых пострадавших для дальнейшего лечения.

Минздрав Смоленск Вязьма
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