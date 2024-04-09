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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали около 600 жителей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировано 555 человек, сообщила глава округа Марина Панкратова.

"По данным на 8 часов утра, в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения 209 человек. 11 граждан, маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем, принял филиал (...) ГБУ "Межрайонная больница N3", - написала она в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале округа уточняется, что, по уточненным прогнозам на 9 апреля Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная ожидаемая величина в реке Тобол в период паводка 2024 года - 1169 см. Река Тобол в районе села Звериноголовское вышла в пойму.

При этом уровне в Звериноголовском муниципальном округе в зону подтопления попадают село Прорывное (27 домов и приусадебных участков, 55 человек), село Озерное (19 домов и приусадебных участков, 58 человек), село Звериноголовское (63 жилых дома и приусадебных участка, 155 человек), село Верхняя Алабуга (67 домов и приусадебных участков, 148 человек).

Ранее сообщалось, что в Звериноголовский округ первая волна паводка придет в ночь на вторник. На 10:00 вторника уровень воды составляет уже 735 см. Дорогу к селу Звериноголовское закрыли из-за перелива паводковых вод.

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область
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