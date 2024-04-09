Уровень воды в курганском Звериноголовском вырос на 74 см за два часа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вода в селе Звериноголовское Курганской области за два часа поднялась на 74 см, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Звериноголовское на 10:00 уровень воды уже 735, плюс 74 см за два часа", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном уже 10 метров 75 см.

"Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 метров. Вся эта вода идёт вверх по течению", - сказал он.

Ранее он сообщал, в Звериноголовский округ первая волна паводка придёт в ночь на вторник. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское за сутки поднялся на 157 см и составил во вторник утром 661 см. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 см, опасные явления - при уровне в 1060 см.

Дорогу к селу Звериноголовское Курганской области закрыли из-за перелива паводковых вод.