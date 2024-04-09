В Курганской области затопленные села отключили от электроснабжения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области из-за повышения уровня воды в реках до опасных значений отключили от электроснабжения подтопленные села в Звериноголовском и Притобольном округах, жителей этих сел эвакуируют, сообщила энергетическая компания АО "СУЭНКО".

"Отключение ЛЭП - это превентивная мера, необходимая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Во всех филиалах "СУЭНКО" объявлен особый режим. Персонал и техника приведены в состояние готовности к нештатным ситуациям, бригады дежурят на объектах электросетевого хозяйства, которым может угрожать затопление. Организован оперативный штаб, подготовлены дизель-генераторные установки для подключения социально значимых потребителей.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров. По прогнозу ГУ МЧС, в зону затопления могут попасть 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5 тысяч приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тысяч человек.